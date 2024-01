3 Minuten WiWo Warnzeichen BASF, versteckte Schulden, teure Babyboomer: Ihr Update am Abend

von Kristina Antonia Schäfer 19. Januar 2024

Dir schlechten BASF-Zahlen sind kein gutes Omen für die Branche. Bild: imago images Bild:

Wie gelingt dem Haushalt trotz zu hoher Ausgaben die Schuldenbremse? Was sagt das Minus bei BASF über die Branch aus? Was bleibt von fünf Tagen Schaulauf in Davos? Das ist heute Abend wichtig.