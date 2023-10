3 Minuten WiWo Warum die Wirtschaft schwächelt, wo Pistorius irrt, wann sich Immobilien lohnen: Ihr Update am Abend

Die deutschen Rüstungsbranche sucht verzweifelt nach Personal – die knapp 60 Unternehmen haben in diesem Jahr bis Ende September bereits rund 7500 Stellenanzeigen geschaltet. Das ergab eine Analyse der Personalmarktforschung Index Research. Der Rekordwert bei der Mitarbeiterreklame im vergangenen Jahr kann in diesem Jahr noch übertroffen werden, da ein Quartal in den Zahlen noch fehlt.