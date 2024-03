3 Minuten WiWo Weselskys Denkmal und Chinas Goldrausch: Ihr Update am Abend

Am Wochenende bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu einem tödlichen Anschlag in der Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk. Der IS ist die wohl reichste Terrororganisation der Welt. Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler erklärt, wie sich die Miliz international finanziert und organisiert – und was Kokain in Deutschland damit zu tun hat.