3 Minuten WiWo Wütende Bauern, wählerische Vermieter, starkes Taiwan: Ihr Update am Abend

Taiwan wählt am 13. Januar einen neuen Präsidenten – und rüstet sich für einen Krieg. Wann er kommt, ob er kommt, keiner weiß es. Aber China unter Generalsekretär Xi Jinping erhöht den Druck, kündigt eine „Wiedervereinigung“ immer unverhohlener an, streut im aktuellen Wahlkampf Falschinformationen und zelebriert seine militärische Überlegenheit: Immer häufiger dringen Kampfflugzeuge ins Hoheitsgebiet Taiwans ein. Taiwan rüstet auch auf, doch an ein Gleichgewicht der Kräfte ist nicht zu denken.