30 Jahre danach Bei der Kaufkraft ist die Deutsche Einheit fast vollendet

Richtet man den Blick in die Zukunft, so muss man aber wohl konstatieren, dass eine vollständige Angleichung der Wirtschaftskraft in absehbarer Zeit nicht erreichbar ist. Zum einen werden sich die bestehenden strukturellen Besonderheiten des Ostens wie die Kleinteiligkeit des Unternehmenssektors und die in Teilen ungünstige Siedlungs- und Branchenstruktur gar nicht oder zumindest nicht so schnell überwinden lassen. Zudem kann das stärkere Engagement der Unternehmen in Forschung und Innovation in vielen westdeutschen Ländern dort zu einem beschleunigten Wachstum führen, was ein Aufholen des Ostens zusätzlich erschwert.