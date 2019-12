300.000 Arbeitsplätze IG Metall sorgt sich um Auto-Zulieferer

Enttäuscht zeigte sich der im Oktober in Nürnberg wiedergewählte Gewerkschaftschef über die ergebnislos abgebrochenen Verhandlungen über die Einführung der 35-Stunden-Woche im Osten. Die Arbeitgeber hätten immer neue Themen aufgemacht, so dass man in dieser Konstellation nicht weiterkomme. „Wir werden mit dem Thema nun in den Betrieben antreten, in denen wir durchsetzungsfähig sind“, kündigte Hofmann eine Initiative vor allem in den Ost-Werken der großen Autohersteller an.