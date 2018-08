340 Millionen Euro Dürrehilfen: Ein Lehrstück für Lobbyisten

Vor allem aber belegt es, wie gut sich die Produktivität und damit auch die Rentabilität bäuerlicher Unternehmen in den vergangenen 15 Jahren insgesamt entwickelt hat – und stellt damit zusätzliche Subventionen eigentlich per se in Frage. Doch der Plan der Bauern-Lobby sieht wohl leider nicht vor, dass solche Argumente in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen. Man zitiere stattdessen lieber die Ministerin Klöckner: „Unser aller Interesse muss es doch sein, dass die junge Generation die Landwirtschaft in Deutschland noch weiter betreibt. Da geht es um ein Stück deutsche Kulturlandschaft, um ein Stück Deutschland.“ Und das heißt dann wohl auch: Sind wir nicht alle irgendwie Bauern-Lobbyisten?