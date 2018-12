376 Millionen Euro Bundeskartellamt verhängt 2018 deutlich höhere Strafen

Wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln hat das Bundeskartellamt 2018 Firmen und Manager deutlich stärker zur Rechenschaft gezogen. Es seien Bußgelder von 376 Millionen Euro verhängt worden, berichtete die Behörde am Donnerstag in Bonn. Der Wert lag wesentlich höher als in den Vorjahren – 2017 waren es 66 Millionen Euro und 2016 in der Summe 125 Millionen Euro gewesen.