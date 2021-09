40 Jahre nach dem Urteil So kämpften die „Heinze-Frauen“ für Lohngleichheit

Das Interesse am Kampf der „Heinze-Frauen“ hält bis heute an. Die ARD widmete ihnen im Jahr 2018 einen Fernseh-Spielfilm und in einer jüngst eröffneten Ausstellung zur Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Arbeitskittel einer Laborantin zu sehen. Finanziell gelohnt hat sich das Gerichtsverfahren für die Frauen aber wohl nicht. Zwar verpflichtete sich ihr Arbeitgeber in einem Vergleich auf Nachzahlungen von insgesamt etwa 100.000 Mark, doch die Firma ging schon bald darauf in Konkurs.



