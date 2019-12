5G-Ausbau: Seehofer will Huawei-Frage zügig klären

Innenminister Horst Seehofer geht erst 2020 von einer Entscheidung der Bundesregierung zur Beteiligung von Huawei am deutschen 5G-Netz aus. Die Frage müsse zügig im neuen Jahr entschieden werden, die Hängepartie dauere schon zu lange an, sagte der CSU-Politiker am Donnerstagabend in Berlin.