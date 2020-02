5G-Netz: Söder fordert „Reaktivierung der Deutschland AG“

Der bayerische Ministerpräsident strebt keine Kanzlerkandidatur an, unterstrich er im Interview. „Meine Aufgabe ist in Bayern.“ Das schließt aber nicht aus, dass Söder für die CDU-Schwesterpartei CSU ein wichtiges Mitspracherecht bei Strategie und Kandidatenkür im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl einfordert. „Das Verfahren ist klar definiert. Am Ende werden die beiden Parteivorsitzenden ihren Parteien einen Vorschlag für die Personalfragen machen. Entscheidender Maßstab ist die Frage: Wer hat die besten Chancen für den Erfolg der Union?“ Söder kann sich nach der Wahl durchaus eine Situation vorstellen, in der die Grünen Anspruch auf das Kanzleramt erheben. „Deswegen muss man klug überlegen, wer und welches Programm am erfolgversprechendsten ist.“