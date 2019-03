5G-Netzausbau CSU will staatliche Funkmast-Standorte suchen

Die CSU-Bundestagabgeordneten haben dieses Vorhaben im Grundsatz bereits auf ihrer Klausurtagung Anfang des Jahres in Kloster Seeon beschlossen. Aus den nun konkretisierten Plänen geht hervor, dass sie sich am Betreibermodell der Breitbandförderung orientieren. Dabei werden kommunalen Trägern finanzielle Mittel zum Ausbau passiver Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass eine Kommune zwar selbst Leerrohre verlegt, diese für den aktiven Betrieb aber an einen privaten Netzbetreiber verpachtet.