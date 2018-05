60-Tage-Frist: Bundesregierung sieht iranisches Ultimatum für Atomabkommen kritisch

„Wir versuchen, den Schaden so klein wie möglich zu halten, und deshalb werden wir uns morgen auch hier in Brüssel zusammensetzen“, sagte Roth am Montag am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel. Er machte allerdings deutlich, dass dies nicht einfach sein wird. „Wenn ein wichtiger zentraler Partner aus einem solchen Vertrag aussteigt - einseitig aussteigt - dann hat das natürlich negative Implikationen für die anderen Partner“, sagte Roth. Wie schwierig die Gefechtslage derzeit sei, zeigten die amerikanischen Sanktionsdrohungen auch gegen europäische Unternehmen.