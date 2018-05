70. Geburtstages der Frauenunion: Merkel sieht Frauenanteil als Existenzfrage für die CDU

Angela Merkel spricht auf der Festveranstaltung anlässlich des 70. Geburtstags der Frauen Union. Die FU ist aus der „Frauenarbeitsgemeinschaft der CDU/CSU Deutschlands“ hervorgegangen, die sich am 1. Mai 1948 konstituierte. Sie will nach eigenen Angaben Frauen zu Mitarbeit in der Politik motivieren und sich in der politischen Bildung von Frauen zu engagieren.

Bild: dpa