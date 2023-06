75 Jahre Währungsreform: Wie Freiheit und Wettbewerb zum Wohlstand führten

Die Soziale Marktwirtschaft und damit unser Wohlstand gründet sich also auf die Initiative jedes Einzelnen. Sie ist sozial als eine Art Demokratie der Verbraucher: Der Unternehmer kann nicht einfach seine Kosten plus einen selbst definierten Gewinn zum Preis machen. Vielmehr muss er sich ständig am Markt beweisen. Er ist gezwungen, seine Angebote zu optimieren. Sie müssen preiswert und gut genug sein, damit die Verbraucher sie kaufen. Diese Erfolgsformel hat Deutschland einen beispiellosen sozialen Frieden gebracht, um den uns viele beneiden. Die junge Bundesrepublik versöhnte sich eine Zeit lang mit der Marktwirtschaft.



Lesen Sie auch: So viel Ludwig Erhard steckt in der Ampel



Was aber bedeutet die Soziale Marktwirtschaft als „offenes Ordnungssystem“, als „der Ausgestaltung harrender, progressiver Stilgedanke“ (Müller-Armack) für die aktuellen Herausforderungen? So wenig der Aufschwung damals etwas Wundersames war, so wenig führt die Transformation hin zur Klimaneutralität per se zu einem neuen „Wirtschaftswunder“. Das bloße Ersetzen des Kapitalstocks und das zu höheren Kosten ist kein Ersatz für effiziente Wertschöpfung. Damals wie heute braucht es Wertschöpfung durch Arbeit, Investitionen und Innovationen in einem Rahmen konstanter Ordnungspolitik. Knappheiten und externe Effekte wie Emissionen anzuzeigen ist Aufgabe des Preises, nicht von Politik und Verwaltung wie in einer Planwirtschaft.