85.548 Steuerzahler unter 18 Kinder und Jugendliche zahlen 163 Millionen Euro Einkommensteuer

Kurz nach der Geburt bekommt jedes Baby Post vom Bundeszentralamt für Steuern. Das Schreiben beginnt mit der Anrede „Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr“. Nun gut, es ist ein Standardschreiben und die Digitalisierung ist offenbar noch nicht so weit fortgeschritten, dass man „Lieber Felix“ oder „Liebe Anna“ schreibt. Man schreibt auch nicht „Herzlich Willkommen auf dieser Welt!“ Sondern fällt gleich mit der Tür ins Haus, damit das Baby von Anfang an weiß, was in diesem Staat besonders wichtig ist: „Das Bundeszentralamt für Steuern hat Ihnen (sic!) die Identifikationsnummer xy xyx xyx xcx zugeteilt.“ Für steuerliche Zwecke und ein Leben lang gültig.