90 Gebiete geologisch geeignet Endlager-Suche: Halb Deutschland ein Atom-Endlager?

Was lässt sich zu der zugleich lancierten Botschaft sagen, der seit Jahrzehnten umkämpfte Salzstock Gorleben sei nicht mehr in der Auswahl? Das soll die kampferprobten Gegner dort besänftigen. Doch es ist auf zweierlei Weise fragwürdig: Rein geologisch erschließt sich nicht, warum der Ort im einst strukturschwachen Zonenrandgebiet nicht mehr in der Auswahl sein soll. Schaut man dann noch genauer hin, ist die Gegend zudem gar nicht sicher vor einem Endlager. Dort wo Gegner heftig gegen die Brennstäbe protestiert haben und der Widerstand schon in zweiter Generation gelebt wird, werden nun die Tonschichten in der Erde genannt, die sich geologisch eignen.