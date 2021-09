92.000 Euro für Ecmo-Beatmung Die Kosten von Corona – und wie „Nudging“ helfen kann

Insgesamt seien Aufwand und Kosten für Schreiben und Erinnerungen im Vergleich zum potenziellen Nutzen – also der höheren Impfquote – vergleichsweise gering, erläutert Keppeler. Er schlägt deshalb vor, einen ähnlichen Brief wie in Bad Nauheim an alle rund 69 Millionen Erwachsenen in Deutschland zu verschicken. Hätte der Brief bei den Ungeimpften einen ähnlichen Effekt wie in der Studie, könne das Schreiben „dazu beitragen, dass bis zu 2,8 Millionen Menschen zusätzlich Interesse an einem Impftermin haben“, erklärt Keppeler.