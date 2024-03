AAA/A-1+: Auch S&P bestätigt Spitzen-Rating für Deutschland

Nach der Agentur Fitch behält auch der Wettbewerber S&P seine Spitzenratings für Deutschland bei. Die Bundesrepublik kann damit auch künftig Schulden zu Vorzugskonditionen aufnehmen. S&P bestätigte am Freitag die Einstufungen mit „AAA/A-1+“ und beließ den Ausblick auf „stabil“ - was bedeutet, dass kurzfristig nicht mit einer Verschlechterung gerechnet wird. Für Deutschland sei im laufenden Jahr ein bescheidenes reales Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent zu erwarten, da sich die Nachfrage aus dem In- und Ausland in der zweiten Jahreshälfte erholen werde, hieß es. S&P gehe zudem davon aus, dass sich die Defizite im Haushalt in den nächsten Jahren verringern würden.