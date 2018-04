Manager-Abfindungen: Nicht der Markt, zu viel Macht ist das Problem

Der Schaden, den solche goldenen Vorstandsabschiede verursachen, geht dabei weit über die Finanzen der betreffenden Konzerne hinaus. Natürlich kann die VW-Kasse Müllers Versorgung ebenso gut verkraften, wie die Deutsche Bank die ihres gescheiterten Ex-Vorstandschefs John Cryan. Schaden nimmt aber die Wirtschaftsordnung als Ganze, indem in der Gesellschaft der Glauben verloren zu gehen droht, dass es in ihr halbwegs leistungsgerecht zugehe. Bezahlt werden die Müllers und Cryans also auch aus dem „sozialen Kapital“ der Gesellschaft, das diese zusammenhält.