 Abgas-Norm: Umweltministerin Schulze sieht durch Euro-6-Urteil keine Folgen für Deutschland

Notwendig sein werde zum Beispiel, Verbrennungsmotoren zurückzudrängen und mehr auf Elektro-Antriebe zu setzen. Aber auch bei der Wärmedämmung von Häusern müsse etwas geschehen. „Wir werden in der Mobilität, beim Wohnen, in der Landwirtschaft, in der Industrie was verändern müssen“. Am Ende könne das auch die Lebensqualität verbessern.