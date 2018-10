Abgas-Skandal Führende Grüne fordern Diesel-Nachrüstungen

„Es ist ja nichts gegen eine Umtauschprämie zu sagen“. Es müsse aber auch eine technische Nachrüstung geben. Was die Kostenfrage angehe, so müsse man sehen, dass die Autobauer falsche Abgaswerte in die Fahrzeugpapiere geschrieben hätten. „Und das kann man auch Betrug nennen“. Daher müssten in erster Linie die Autobauer zahlen. „Sie müssen nachrüsten“, forderte Laumann von den Autobauern.