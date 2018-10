Abgasskandal Merkel sieht Autobauer auch für Hardware-Nachrüstungen in der Verantwortung

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat den Besitzern von Diesel-Autos in Deutschland eine weiterhin großteils unbeeinträchtigte Nutzung ihrer Fahrzeuge in Aussicht gestellt und die Verantwortung der Autobauer dafür betont. In ihrer wöchentlichen Video-Botschaft versprach sie am Samstag zudem saubere Luft, gerade in besonders schadstoffbelasteten Regionen.