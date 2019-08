Abgeltungsteuer Der Soli fällt weg? Nicht für Sparer!

In Zeiten, in denen die von den Notenbanken gesteuerte Niedrigzinspolitik die Sparer trifft, verwehrt die Politik nun also auch all jenen Entlastung, die einigermaßen auskömmlich fürs Alter vorsorgen wollen oder müssen.



Das ist umso unverständlicher, wenn gleichzeitig eigentlich davon ausgegangen wird, dass der Soli seinen vorgesehenen Zweck spätestens Ende 2019 nicht mehr erfüllen kann. Denn dann läuft der Solidarpakt II aus, über den die ostdeutschen Bundesländer und Berlin zusätzliche Mittel erhalten. Auch zu dessen Finanzierung war der Soli einst gedacht.