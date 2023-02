Abgeordnetenhaus Berliner Wahlkampf: Merz und Lindner werben für Wechsel

Wer die Geschicke Berlins künftig bestimmt, ist offen. Seit 2016 regieren SPD, Grüne und Linke zusammen, im Dezember 2021 erneuerten sie die Koalition. In den drei am Donnerstag veröffentlichten Umfragen lag allerdings die CDU mit 24 bis 25 Prozent vorn. Die SPD kam auf 19 bis 22 Prozent und rangierte damit vor den Grünen, die in den Umfragen 17 oder 18 Prozent erreichten. Die Linke lag bei 11 bis 12 Prozent, die AfD bei 9 bis 10 und die FDP bei 6 bis 7 Prozent. Auf sonstige Parteien entfielen in allen Umfragen zusammen 10 Prozent.