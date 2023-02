Abgeordnetenhaus-Wahl Berliner Machtpoker: Regiert Franziska Giffey weiter?

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), würde ihren Posten gerne behalten. Bild: Bild: dpa

Doppelte Spannung in Berlin: Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl am 12. Februar in der Hauptstadt stehen nun zwei wichtige Entscheidungen an.