Abgeordnetenhauswahl Zeichen stehen in Berlin wohl auf Schwarz-Rot

01. März 2023 | Quelle: dpa

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (l.) und der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Bild: Bild: dpa

Nach der Wiederholungswahl in Berlin deutet sich ein Machtwechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot an. Die SPD will Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufnehmen, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mitteilte. Der SPD-Landesvorstand beschloss das demnach am Abend mit 25 zu 12 Stimmen.