Abhängigkeit von Russland Die Energiewende treibt uns in Putins Arme

Pah. Gone with the wind. Aber bis dahin dauert es eben noch ein paar Jahre. Und in diesen Jahren des Übergangs wird Deutschland nichts dringender benötigen als genau Putins Erdgas – und zwar immer mehr davon. Das ist der große Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der deutschen Energiepolitik. Gas ist in Deutschland der fossile Energieträger der Wahl, jener Stoff, der die Transformation ins Grüne ermöglichen soll. Ist ja auch logisch. Anders als etwa Frankreich verzichten wir auf die Atomkraft und auf die Kohle noch dazu. Und so bleiben für die Zwischenzeit nur das Gas als Energieträger und Gaskraftwerke als Brückentechnologie. Anders werden Blackouts nicht zu verhindern sein. Atom- und Kohleausstieg treiben uns so bis mindestens Ende des Jahrzehnts immer weiter in die eiserne Umarmung des russischen Präsidenten. Bye, bye Atom! Tschüss, Kohle! Hello, Wladimir! Aus französischer Sicht ist das: Incroyable.