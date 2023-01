Abrams-Panzer US-Rüstungspläne für Europa sind nicht der Grund für Scholz' Panzer-Zögern

Außerdem vertauscht das Abrams-Gerücht Ursache und Wirkung. Staaten wie Polen setzen zunehmend auf nicht-deutsche Produkte, weil sie von den Exportregeln der Bundesregierung für Rüstungsgüter genervt sind. In Finnland herrscht aktuell etwa eine laute Debatte darüber, ob man in Zukunft überhaupt noch deutsche Panzer kaufen wolle, wenn man im Ernstfall nicht einmal frei über diese verfügen könne. Es sind in dieser Lesart nicht die Auslieferungen der Panzer an die Ukraine, die europäische Partner an Made in Germany zweifeln lassen. Es sind die potenziellen politischen Probleme, die mit Bestellungen hierzulande einherzugehen scheinen.