Abschiebechaos: Dobrindts Kritik an „Anti-Abschiede-Industrie“ befeuert Debatte um Asylverfahren

Anlass für die Debatte um schnellere Abschiebungen war ein Polizei-Großeinsatz in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen. Dort wurde Anfang dieser Woche die Abschiebung eines 23-jährigen Mannes aus Togo nach zum Teil gewaltsamen Protesten von rund 200 Flüchtlingsheimbewohnern zunächst verhindert. Erst am Donnerstag war es der Polizei schließlich gelungen, den Asylbewerber zu fassen.