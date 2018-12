Abschied als Parteichefin Was von Merkel bleiben wird

Dass Angela Merkel in achtzehn Jahren an der Spitze der CDU und in dreizehn als Kanzlerin alles bewahrt und konserviert habe, das kann man wahrlich nicht behaupten. Man muss dazu nur die Begeisterung registrieren, mit der die alte Andenpakt-Männer-CDU in Person von Friedrich Merz noch einmal die Kraftprobe wagt. Doch dass Merkel eines Tages von Historikern als Regierungschefin gezeichnet wird, die voller Kraft und Hingabe veränderte, was sie und das Land am Vorankommen hinderte – nein, auch dass will man heute nicht glauben.