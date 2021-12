Abschied aus der Bundespolitik Peter Altmaier und der bitter-süße Geschmack der Macht

Altmaier, so erzählt man sich im Haus, soll in seinen letzten Tagen im Ministerium noch eifrig Ratschläge und Hinweise verteilen. Was man so tut, wenn man selbst gern historisch denkt, in geschichtlicher Perspektive die Dinge hin und her wendet, und zu guter Letzt die Sinn- und Vermächtnisfrage stellt.