Abschied vom Steinkohlebergbau Der Bergbau geht, die Kumpels sollen bleiben

Die Bedeutung des Steinkohlebergbaus kann man gar nicht übertreiben. Mit der zunehmenden Förderung und Verbrennung von Steinkohle seit dem frühen 19. Jahrhundert beginnt nicht nur das industrielle Zeitalter. Es begann damit ein neues Erdzeitalter. Erstmals veränderten wirtschaftliche Aktivitäten nicht nur das Leben und Zusammenleben der Menschen, sondern grundlegend das Angesicht der Erde und, was erst rund zweihundert Jahre später deutlich wurde, wohl auch das Klima. Ob der enorme Energiehunger, den die Kohle und andere fossile Brennstoffe erstmals in der Weltgeschichte wecken und zugleich befriedigen konnten, langfristig auf andere Weise nachhaltig gestillt werden kann, ist keineswegs sicher. Noch bleibt die Verbrennung von Kohle in Kraftwerken auch im Energiewendeland Deutschland unverzichtbar und sie soll, dafür machte sich Hans besonders stark, eine „Brückentechnologie“ bleiben – auch wenn die Kohle aus anderen Ländern importiert wird.