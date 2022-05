Abschied von DGB-Chef Hoffmann „Ich mache mir Gedanken über die Machtlosigkeit der Arbeitgeber“

Bislang genügt das nicht, um den Abwärtstrend zu stoppen. Was muss Ihre Nachfolgerin Yasmin Fahimi jetzt tun, um eben mehr studierte Menschen aber auch mehr Frauen anzuziehen, die in Gewerkschaften ebenfalls unterrepräsentiert sind?

In der Arbeitswelt sind Frauen deutlich häufiger in Teilzeit beschäftigt und oft im traditionellen Familienbild gefangen. Deshalb halte ich es für einen Fehler, wenn die Bundesregierung die Grenze für Minijobs nun auf 520 Euro anhebt. Frauen werden am meisten negativ betroffen sein, wenn sich dadurch die ausschließlich geringfügige Beschäftigung verfestigt. Aber natürlich muss der Weg zu mehr Teilhabe sich auch in unseren eigenen Reihen widerspiegeln…