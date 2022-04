Abschied von Harald Christ „Ich mache mir Sorgen um unser Land – mehr als jemals zuvor“

WirtschaftsWoche: Herr Christ, an diesem Samstag geben Sie Ihr Amt als FDP-Schatzmeister ab und verlassen die Parteipolitik. Konnte Ihnen Christian Lindner kein Angebot machen, dass sie nicht ablehnen konnten?

Harald Christ: Ich bin Unternehmer und habe nie ein exekutives Amt angestrebt. Christian Lindner musste mir also nichts anbieten, denn ich hätte ohnehin abgelehnt. Das weiß er. Schatzmeister hingegen war ein Ehrenamt, das ich sehr gerne angenommen habe, um einen Beitrag zu leisten den Liberalen den Weg in die Regierungsverantwortung mit soliden Parteifinanzen zu ebnen.