Abstimmung im Bundesrat Bürgergeld: Lindner signalisiert Gesprächsbereitschaft

12. November 2022 | Quelle: dpa

Man könne über alles verhandeln, sagt Christian Lindner. Bild: Bild: dpa

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich offen gezeigt für mögliche Änderungen am Bürgergeld in einem Vermittlungsverfahren. Dies sagte der Bundesfinanzminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man könne über alles verhandeln. „Wenn wir beim Hinzuverdienst noch was verbessern können, dann wäre das sehr gut.” Die Arbeitsaufnahme sei ein Schritt in die dauerhafte Unabhängigkeit von einer Sozialleistung. „Das muss belohnt und nicht bestraft werden.”