Abzocke mit Covid-19-Vakzin 50 Euro in bar: Wie Betriebsärzte an Impfungen verdienen

Der Journalist Frank Unterholz* freute sich, als er am vergangenen Donnerstag spontan ein Angebot bekam. Der Betriebsarzt seines Arbeitgebers hatte kurzfristig 40 Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs zugeteilt bekommen. Unterholz meldete sich für den Pieks am Tag darauf an, früher als gedacht wäre er durchgeimpft. Doch als es so weit war, verlangte der Prof. Dr. Dr. med. plötzlich 50 Euro von Unterholz, der privat versichert ist. „Er meinte, die Impfung sei nur für gesetzlich Versicherte kostenlos“, sagt der Geimpfte.