Achim Berg: Bitkom-Chef warnt vor Gefahr, künstliche Intelligenz zu verhindern

Woran hakt es konkret?

Oft haben wir das Problem, dass die Aussagen der Behörden wenig mit den praktischen Abläufen in den Unternehmen zu tun haben. Hier müssten die Aufsichtsbehörden stärker in den Dialog mit der Wirtschaft gehen und offen sein für pragmatische Lösungen. Das würde den Datenschutz in der Breite verbessern.