Änderung bei der Steuererklärung Reihenfolge bei Elster soll sich ändern

Bislang ist eine Zuordnung allein per Steuer-ID nicht möglich, die IT braucht eine immer gleichbleibende Reihenfolge, um die Steuerzahler klar zuordnen zu können. Das bringt Probleme mit sich: Gibt ein heterosexuelles Paar eine gemeinsame Steuererklärung ab, muss der Ehemann dabei an erster Stelle angegeben werden, die Ehefrau als Person 2. Geändert werden kann die Reihenfolge nicht. Seit Jahren monieren Kritiker, dass dadurch eine Ungleichbehandlung der Geschlechter zementiert werde. Zudem gibt es auch praktische Konsequenzen. So bekommt die Frau etwa, wenn sie eine Umsatzsteuererklärung abgibt, eine neue Steuernummer, während der Mann die gemeinsame Nummer nutzen darf. Bei homosexuellen Paaren wird die Reihenfolge anhand des Alphabets entschieden.