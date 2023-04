Ärger über Heils Mindestlohn-Forderung „Dann würde ein höherer Mindestlohn zu mehr Arbeitslosigkeit führen“

Welches Ziel verfolgt Heil also aus Ihrer Sicht mit der Forderung?

Der Minister will den Mindestlohn politisch instrumentalisieren, um ihn immer weiter anzuheben. Der Mindestlohn hat bisher zu nur geringen Beschäftigungseffekten geführt – bei seiner Einführung 2015 in Höhe von 8,50 Euro wie bei den folgenden Anhebungen. Aber gerade in Krisenzeiten kann eine zu starke Anhebung des Mindestlohns zu einer merklichen strukturellen Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten führen. Das sehen wir seit einiger Zeit in Frankreich – und das kann Minister Heil in Deutschland nicht wollen.