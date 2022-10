Ärger um das Lieferkettengesetz Wirtschaftsverbände zweifeln am Augenmaß der Regierung

Den Brief an den „Sehr geehrten Herrn Bundesminister“ und „lieben Herrn Habeck“ zieren gleich vier Unterschriften. Siegfried Russwurm, Rainer Dulger, Peter Adrian und Josef Sanktjohanser haben sich zusammengetan. Wenn sich die Präsidenten von vier großen Wirtschaftsverbänden gemeinsam an den zuständigen Wirtschaftsminister wenden, muss die Lage ernst sein. Und für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Arbeitgeberverbände (BDA), den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie den Handelsverband HDE ist sie es in der Tat.