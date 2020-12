Ärzte und Senioren zuerst Grafik: So sieht der Impfplan für Deutschland aus

Unter Hochdruck werden derzeit bundesweit rund 440 Impfzentren aufgebaut, die Bundesregierung hat fünf Millionen Vakzine bestellt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab gestern bekannt, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten zum Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer vorstellen will. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ keinen Zweifel daran, dass sie mit einem positiven Bescheid rechnet - und dass die Impfungen in Europa dann sofort beginnen können.