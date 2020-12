Hinweis: Am Freitag stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin Details zur Impfverordnung für Deutschland vor. Diese sieht wohl eine Impfung in drei Gruppen vor. Am 27. Dezember sollen die Impfungen starten. Begonnen werde mit über 80-Jährigen und Bewohnern von Pflegeheimen. „Die Schwächsten zu schützen, ist das erste Ziel unserer Impfkampagne“, sagte Spahn. Unsere Übersicht vom 16. Dezember basiert noch auf einem Plan des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Dieser sah die Impfung der Bevölkerung in sechs Gruppen vor, wie Sie unserer Grafik weiter unten entnehmen können. Details zu der von Jens Spahn vorgestellten Impfverordnung finden Sie hier.