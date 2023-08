Ärzteprotest „Praxen vor dem Kollaps“: Warum die Ärzte gegen Lauterbach rebellieren

Doch jetzt ist wieder Druck im Kessel. Vertreterinnen und Vertreter des Berufsstandes haben sich am Freitag in Berlin zu einer „Krisensitzung“ getroffen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) warnte zu Beginn: „Die Praxen in Deutschland stehen vor dem Kollaps.“ Andreas Gassen vertritt als KBV-Chef jene überwiegende Mehrzahl der Praxisärzte, die für die Behandlung von rund 90 Prozent der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig sind. Gassen nannte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch schon einen „Ankündigungsminister“, der seinen Versprechen und Pflichten so nicht nachkomme.