Ärztestreik Streikt, aber bitte nicht jetzt!

Ein verregneter Tag zwischen den Feiertagen und plötzlich treten Bauchschmerzen auf. Ab zum Arzt! Doch die Türen sind zu. Der Grund: Tausende niedergelassene Ärzte streiken in diesen Tagen. Und das in einer Zeit in der viele Praxen bereits aufgrund von Urlaub geschlossen sind. Mitten in der rollenden Erkältungswelle suchen die Menschen nach geöffneten Arztpraxen. Vor allem in den ländlichen Regionen gar nicht so einfach: Wer hat geöffnet? Und wie weit ist der Weg?