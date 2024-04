AfD-Bundestagsabgeordneter Bystron bestreitet Zahlungen von prorussischer Plattform

04. April 2024 | Quelle: dpa

Petr Bystron kandidiert bei der Europawahl am 9. Juni auf Platz zwei der AfD-Liste. Bild: Bild: dpa

In der Affäre um eine prorussische Desinformationskampagne hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron bestritten, Zahlungen von der Internetplattform „Voice of Europe” (VoE) oder von russischen Staatsbürgern erhalten zu haben. „Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von VoE (oder irgendeinem Russen) Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen”, schrieb er in einer Stellungnahme an die Parteispitze, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In dem prorussischen Netzwerk spielt allerdings auch ein ukrainischer Staatsangehöriger eine Rolle.