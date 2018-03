AfD-Eklat bei Muslimen: „Mimosen für Deutschland“

Mazyek hatte die AfD-Spitze zu einem Gespräch aufgefordert, um über deren ablehnende Haltung zum Islam zu sprechen. Bei ihrem Parteitag Anfang Mai hatten die Rechtspopulisten ihr erstes Parteiprogramm beschlossen, in dem es heißt „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ und in dem eine Reihe von Einschränkungen für Muslime wie das Verbot von Minaretten gefordert werden. Petry hatte dem Gesprächswunsch Mazyeks entsprochen, allerdings am Wochenende den Ton verschärft, indem sie in einem Interview erklärte, auch Probleme mit dem Tragen von Kopftüchern zu haben.