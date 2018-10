AfD Internationales Auschwitz Komitee kritisiert Gauland scharf

Der Berliner „Tagesspiegel“ zitierte am Mittwoch Historiker, die erklärten, Gaulands Text erinnere in Duktus und Argumentation stark an eine Rede, die Adolf Hitler 1933 vor Arbeitern gehalten hatte. Michael Wolffsohn sagte der Zeitung, wer die Hitler-Rede nicht kenne, dem juble Gauland „Adolf Hitler light“ unter. Der NS-Forscher Wolfgang Benz sagte dem „Tagesspiegel“, der Text sei „ganz offensichtlich eng an den Hitlers geschmiegt“.