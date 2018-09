AfD-Jugend SPD-Experten wollen bundesweite Beobachtung der Jungen Alternativen

BremenDie Sprecher gegen Rechtsextremismus der SPD-Fraktionen der Landtage und des Bundestags fordern eine bundesweite Beobachtung der Jugendorganisation der AfD – der Jungen Alternative (JA). „Nicht nur in Bremen und Niedersachsen sind die Protagonisten der JA und der rechtsextremen Identitären oftmals deckungsgleich“, sagte der innenpolitische Sprecher der Bremer SPD-Fraktion, Sükrü Senkal, am Dienstag nach einer zweitägigen Konferenz. Niedersachsen und Bremen hatten Anfang September bekanntgeben, dass die Verfassungsschützer in beiden Bundesländern die JA ins Visier nehmen.