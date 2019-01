 AfD: Politologie warnt vor gewalttätigen Linken

BerlinDer Extremismusforscher Eckhard Jesse hat davor gewarnt, den Linksextremismus in Deutschland zu unterschätzen. „Nach den Beobachtungen des Verfassungsschutzes ist die Gewalt von Links in den vergangenen Jahren stets deutlich höher gewesen als die von Rechts“, sagte der renommierte Politologieprofessor der in Heidelberg erscheinenden „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Mittwoch).